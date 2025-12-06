TELETHON LA RONDE DES VILLAGES Rues de Port Sainte Marie à Feugarolles Port-Sainte-Marie
Rues de Port Sainte Marie à Feugarolles 2 Avenue du 11 novembre Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne
Rondes des villages pour le téléthon entre Port Sainte Marie, Feugarolles, Bruch et Saint Laurent. 23 km.
Départ à 9h00 de la Salle Saint Clair de Port Sainte Marie. .
+33 6 30 02 97 27 lesdouxdingues47@gmail.com
