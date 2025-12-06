Téléthon La Salvetat-Peyralès
Téléthon La Salvetat-Peyralès samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Thé dansant + repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
SAMEDI
9h départ de la rando tracteur au foirail (réservation rando au 06.82.16.78.26)
12h repas cochon farci à la broche préparé par l’Auberge du Tilleul (réservation avant le 28/11 au 05.65.81.43.89 06.41.69.45.41) ouvert à tous.
15h après midi dansant à la salle des fêtes avec Florence Olivier
DIMANCHE
8h à 12h déjeuner choux farcis ou gras double réservation avant le 02/12.
ORGANISÉ PAR L’AUBERGE DU TILLEUL ET LE COMITÉ TÉLÉTHON DE LA COMMUNE 22 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 43 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)