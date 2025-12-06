Téléthon

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Thé dansant + repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

SAMEDI

9h départ de la rando tracteur au foirail (réservation rando au 06.82.16.78.26)

12h repas cochon farci à la broche préparé par l’Auberge du Tilleul (réservation avant le 28/11 au 05.65.81.43.89 06.41.69.45.41) ouvert à tous.

15h après midi dansant à la salle des fêtes avec Florence Olivier

DIMANCHE

8h à 12h déjeuner choux farcis ou gras double réservation avant le 02/12.

ORGANISÉ PAR L’AUBERGE DU TILLEUL ET LE COMITÉ TÉLÉTHON DE LA COMMUNE 22 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 43 89

L’événement Téléthon La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)