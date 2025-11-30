Téléthon | Lamonzie Saint Martin Lamonzie-Saint-Martin
Place des Écoles LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-30
2025-11-30
Rendez-vous à 8h30
Pour une randonnée pédestre de 7 km et une grande balade à motos.
Place des Écoles — café offert.
À 12h Apéritif offert par la municipalité
À 12h30 Repas au profit du Téléthon (uniquement sur réservation)
Menu
Soupe de légumes
Bœuf bourguignon
Pommes de terre
Salade–fromage
Dessert
Café et vin compris
Places limitées — Pensez à apporter vos couverts. .
Place des Écoles LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 23 82 54
