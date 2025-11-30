Téléthon | Lamonzie Saint Martin

Place des Écoles LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Rendez-vous à 8h30

Pour une randonnée pédestre de 7 km et une grande balade à motos.

Place des Écoles — café offert.

À 12h Apéritif offert par la municipalité

À 12h30 Repas au profit du Téléthon (uniquement sur réservation)

Menu

Soupe de légumes

Bœuf bourguignon

Pommes de terre

Salade–fromage

Dessert

Café et vin compris

Places limitées — Pensez à apporter vos couverts. .

Place des Écoles LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 23 82 54

English : Téléthon | Lamonzie Saint Martin

German : Téléthon | Lamonzie Saint Martin

Italiano :

Espanol : Téléthon | Lamonzie Saint Martin

L’événement Téléthon | Lamonzie Saint Martin Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides