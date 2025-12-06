Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TELETHON LE GRAND SHOW SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon samedi 6 décembre 2025.

SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Plus qu’une ambiance, une soirée entre amis avec des invités de talents !
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 06588692 

English :

More than an ambience, an evening with friends and talented guests!

German :

Mehr als ein Ambiente, ein Abend unter Freunden mit talentierten Gästen!

Italiano :

Più che una grande atmosfera, è una serata con amici e ospiti di talento!

Espanol :

Más que un gran ambiente, es una velada con amigos e invitados de talento

