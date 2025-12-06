TELETHON LE GRAND SHOW SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon
samedi 6 décembre 2025.
TELETHON LE GRAND SHOW
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
Plus qu’une ambiance, une soirée entre amis avec des invités de talents !
English :
More than an ambience, an evening with friends and talented guests!
German :
Mehr als ein Ambiente, ein Abend unter Freunden mit talentierten Gästen!
Italiano :
Più che una grande atmosfera, è una serata con amici e ospiti di talento!
Espanol :
Más que un gran ambiente, es una velada con amigos e invitados de talento
