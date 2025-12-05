Téléthon

Diverses adresses Voir Programmation Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Participez à l’édition 2025 du Téléthon au Grau-du-Roi, un événement incontournable pour soutenir la recherche contre les maladies rares !

.

Diverses adresses Voir Programmation Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 66 73 94 50

English :

Take part in the 2025 Telethon in Le Grau-du-Roi, a not-to-be-missed event in support of research into rare diseases!

German :

Nehmen Sie an der Ausgabe 2025 des Telethon in Le Grau-du-Roi teil, einem unumgänglichen Ereignis, um die Forschung gegen seltene Krankheiten zu unterstützen!

Italiano :

Partecipate all’edizione 2025 del Telethon di Le Grau-du-Roi, un evento imperdibile per sostenere la ricerca sulle malattie rare!

Espanol :

Participe en la edición 2025 del Telemaratón de Le Grau-du-Roi, una cita ineludible para apoyar la investigación de las enfermedades raras

L’événement Téléthon Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-01-27 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue