Téléthon Le Lonzac

Salle des fêtes Le Lonzac Corrèze

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Vendredi 05 19h Soirée Bœuf bourguignon 20 € le repas tout compris + un ticket de tombola offert sur réservation impérative avant le 28 novembre.

Samedi 06 9h Petits déjeuner café, thé; chocolat, gâteaux, brioches, produits du Téléthon 9h30 randonnée pédestre (6kms départ de Chamboulive, inscription sur place 3€) 14h30 à la salle des fêtes du Lonzac, Loto express (lots surprises). .

Salle des fêtes Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 36 78

