Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Téléthon

Mairie Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Le Téléthon 2026 aura lieu les 5 et 6 décembre à la salle des fêtes.

Détails à venir. .

Mairie Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15

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English :

L’événement Téléthon Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme