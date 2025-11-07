TÉLÉTHON LECTURE Vialas
TÉLÉTHON LECTURE Vialas vendredi 7 novembre 2025.
TÉLÉTHON LECTURE
Route de Libourette Vialas Lozère
Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez assister à une lecture chez l’habitant de Tito & Co !
Suivi d’une soupe partagée.
Adresse route de Libourette (suivre le fléchage).
Route de Libourette Vialas 48220 Lozère Occitanie telethon.vialas@gmail.com
English :
As part of the Vialas 2025 Telethon, come and enjoy a home reading by Tito & Co!
Followed by a shared soup.
Address: route de Libourette (follow signs).
German :
Im Rahmen des Telethon in Vialas 2025 kommen Sie zu einer Lesung bei den Bewohnern von Tito & Co!
Anschließend gibt es eine gemeinsame Suppe.
Adresse: route de Libourette (folgen Sie der Beschilderung).
Italiano :
Nell’ambito della Téléthon à Vialas 2025, venite a godervi una lettura a domicilio di Tito & Co!
Seguita da una zuppa condivisa.
Indirizzo: route de Libourette (seguire le indicazioni).
Espanol :
En el marco del Téléthon à Vialas 2025, ¡venga a disfrutar de una lectura a domicilio a cargo de Tito & Co!
Seguido de una sopa compartida.
Dirección: route de Libourette (siga las indicaciones).
