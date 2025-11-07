TÉLÉTHON LECTURE Vialas

TÉLÉTHON LECTURE Vialas vendredi 7 novembre 2025.

Route de Libourette Vialas Lozère

Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez assister à une lecture chez l’habitant de Tito & Co !

Suivi d’une soupe partagée.

Adresse route de Libourette (suivre le fléchage).

Route de Libourette Vialas 48220 Lozère Occitanie telethon.vialas@gmail.com

English :

As part of the Vialas 2025 Telethon, come and enjoy a home reading by Tito & Co!

Followed by a shared soup.

Address: route de Libourette (follow signs).

German :

Im Rahmen des Telethon in Vialas 2025 kommen Sie zu einer Lesung bei den Bewohnern von Tito & Co!

Anschließend gibt es eine gemeinsame Suppe.

Adresse: route de Libourette (folgen Sie der Beschilderung).

Italiano :

Nell’ambito della Téléthon à Vialas 2025, venite a godervi una lettura a domicilio di Tito & Co!

Seguita da una zuppa condivisa.

Indirizzo: route de Libourette (seguire le indicazioni).

Espanol :

En el marco del Téléthon à Vialas 2025, ¡venga a disfrutar de una lectura a domicilio a cargo de Tito & Co!

Seguido de una sopa compartida.

Dirección: route de Libourette (siga las indicaciones).

