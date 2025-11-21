Téléthon Lempdes sur Alllagnon Lempdes-sur-Allagnon

Téléthon Lempdes sur Alllagnon

La Halle Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Le Téléthon aura lieu les 21, 22 et 23 novembre 2025 à Lempdes-sur-Allagnon. Pendant trois jours, de nombreuses animations sportives, festives et solidaires seront proposées afin de soutenir la recherche médicale et la lutte contre les maladies rares

.

La Halle Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 98 30 02

English :

The Telethon will take place on November 21, 22 and 23, 2025 in Lempdes-sur-Allagnon. For three days, numerous sporting, festive and solidarity events will be held to support medical research and the fight against rare diseases

German :

Der Telethon findet am 21., 22. und 23. November 2025 in Lempdes-sur-Allagnon statt. Drei Tage lang werden zahlreiche sportliche, festliche und solidarische Veranstaltungen angeboten, um die medizinische Forschung und den Kampf gegen seltene Krankheiten zu unterstützen

Italiano :

Telethon si terrà il 21, 22 e 23 novembre 2025 a Lempdes-sur-Allagnon. Per tre giorni sarà offerta un’ampia gamma di eventi sportivi, di festa e di solidarietà per sostenere la ricerca medica e la lotta contro le malattie rare

Espanol :

El Telemaratón se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025 en Lempdes-sur-Allagnon. Durante tres días, se ofrecerá una amplia gama de eventos deportivos, festivos y solidarios para apoyar la investigación médica y la lucha contra las enfermedades raras

