Téléthon L’énergie du flamenco pour booster la vie Place des Etats Généraux Lambesc

Téléthon L’énergie du flamenco pour booster la vie

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Concert caritatif de flamenco dont toutes les recettes seront intégralement versées au profit du Téléthon.

Au programme, de la danse sévillane et flamenco avec la participation de Aroma de Cai et Alegria del Sur CSMS Flamenco. Les élèves de l’école de danse de ces deux associations seront également présents. .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 95 58 association@lambesc.fr

English :

Charity flamenco concert with all proceeds going to the Telethon.

