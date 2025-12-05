Téléthon Lescar 2025

Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-21

– VEN. 5 ET SAM. 6 DÉCEMBRE: Emmaüs soutient le Téléthon

– SAM. 6 ET DIM. 7 DÉCEMBRE: Vente d’objets en porcelaine

– DIMANCHE 7 DÉCEMBRE: Marche du Téléthon (5 à 9km)

– SAMEDI 13 DÉCEMBRE: Bal portugais du Téléthon

– LES 19, 20 ET 21 DÉCEMBRE: Marché de Noël

– LES 20 ET 21 DÉCEMBRE: Vente de crêpes

le programme détaillé est à retrouver sur le site lescar.fr .

Place Royale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Téléthon Lescar 2025 Lescar a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pau