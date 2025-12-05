Téléthon Lescar 2025 Lescar
Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-21
2025-12-05
– VEN. 5 ET SAM. 6 DÉCEMBRE: Emmaüs soutient le Téléthon
– SAM. 6 ET DIM. 7 DÉCEMBRE: Vente d’objets en porcelaine
– DIMANCHE 7 DÉCEMBRE: Marche du Téléthon (5 à 9km)
– SAMEDI 13 DÉCEMBRE: Bal portugais du Téléthon
– LES 19, 20 ET 21 DÉCEMBRE: Marché de Noël
– LES 20 ET 21 DÉCEMBRE: Vente de crêpes
le programme détaillé est à retrouver sur le site lescar.fr .
Place Royale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
