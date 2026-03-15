Téléthon Lions Club Crézancy-en-Sancerre
Téléthon Lions Club Crézancy-en-Sancerre dimanche 12 avril 2026.
Téléthon Lions Club
Crézancy-en-Sancerre Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:30:00
fin : 2026-04-12 09:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Lions Club sancerrois organise une matinée sportive ( marche ou VTT) suivi d’un barbecue au profit du Téléthon.
Le Lions Club sancerrois vous propose 3 marches (6, 11 ou 22 km) et 3 circuits VTT ( 18,31 ou 49 km) suivi à l’arrivée d’un barbecue sur inscription ( 22 €)
Cette activité sportive et ce moment de partage sont organisés au profit du Téléthon ( 6 € minimum reversés par inscrit).
Venez nombreux prendre un grand bol d’air et réaliser une bonne action. 6 .
Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 71 03 90
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English :
The Sancerre Lions Club is organizing a morning of sport (walking or mountain biking) followed by a barbecue to raise funds for the Telethon.
L’événement Téléthon Lions Club Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois