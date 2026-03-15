Téléthon Lions Club

Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12 09:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Lions Club sancerrois organise une matinée sportive ( marche ou VTT) suivi d’un barbecue au profit du Téléthon.

Le Lions Club sancerrois vous propose 3 marches (6, 11 ou 22 km) et 3 circuits VTT ( 18,31 ou 49 km) suivi à l’arrivée d’un barbecue sur inscription ( 22 €)

Cette activité sportive et ce moment de partage sont organisés au profit du Téléthon ( 6 € minimum reversés par inscrit).

Venez nombreux prendre un grand bol d’air et réaliser une bonne action. 6 .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 71 03 90

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English :

The Sancerre Lions Club is organizing a morning of sport (walking or mountain biking) followed by a barbecue to raise funds for the Telethon.

L’événement Téléthon Lions Club Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois