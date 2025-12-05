Téléthon Loto Les Jardins d’Arcadie Pléneuf-Val-André
Téléthon Loto Les Jardins d’Arcadie Pléneuf-Val-André vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon Loto
Les Jardins d’Arcadie 14 Rue de la Mer Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
2025-12-05
Dans le cadre du téléthon, les habitants se mobilisent. Les Jardins d’Arcadie vous invitent à leur traditionnel loto !
Boissons et gourmandises sur place. .
