Téléthon Loto Les Jardins d’Arcadie Pléneuf-Val-André

Téléthon Loto

Les Jardins d’Arcadie 14 Rue de la Mer Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:30:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Dans le cadre du téléthon, les habitants se mobilisent. Les Jardins d’Arcadie vous invitent à leur traditionnel loto !

Boissons et gourmandises sur place. .

Les Jardins d’Arcadie 14 Rue de la Mer Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 39 00

English :

L’événement Téléthon Loto Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor