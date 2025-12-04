TÉLÉTHON: LOTO- VALRAS PLAGE Valras-Plage

TÉLÉTHON: LOTO- VALRAS PLAGE

26 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Loto bingo du Téléthon 22 parties, 4 trains de plaisir, bons d’achats et corbeilles à gagner. Un moment convivial pour soutenir une belle cause !

Pour le Téléthon, l’EPE organise un grand loto bingo placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Au programme 22 parties et 4 trains de plaisir pour multiplier les chances de gagner. De nombreux lots seront mis en jeu, dont bons d’achats, corbeilles garnies et autres surprises.

Venez partager un moment festif, soutenir une belle cause et tenter votre chance pour remporter de superbes récompenses ! .

26 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

Telethon bingo lotto: 22 games, 4 trains of fun, vouchers and baskets to be won. A convivial moment to support a worthy cause!

German :

Telethon Bingo Lotto: 22 Spiele, 4 Vergnügungszüge, Einkaufsgutscheine und Körbe zu gewinnen. Ein geselliger Moment, um eine gute Sache zu unterstützen!

Italiano :

Bingo Telethon: 22 giochi, 4 treni di divertimento, buoni spesa e cesti in palio. Un ottimo modo per sostenere una causa meritevole!

Espanol :

Lotería bingo Telemaratón: 22 partidas, 4 trenes de diversión, vales de compra y cestas para ganar. Una forma estupenda de apoyar una buena causa

