Téléthon

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-12-06 08:00:00

2025-12-06 17:45:00

2025-12-06

Avec Handisport Lunéville, VéloLun’, Lunéville 21e Cycle, Vélo Evasion, Vitrimont Passion et VTT Tonic

Parcours à vélo aller retour (VTT, vélos couchés…) de Lunéville à Baccarat pour récolter des fonds

¿ Départ depuis le parking du Rempart à 8h ; arrivée à Baccarat (espace Loisirs, rue Emile Gridel) à 12h30 (passage par Chanteheux, Croismare, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Buriville, Ogéviller, Réclonville, Hablainville, Gélacourt)

¿ Retour à Lunéville l’après-midi départ de Baccarat à 14h, puis Azerailles, Flin, Chenevières, St-Clément, Betaigne, Moncel ; arrivée à Lunéville à 17h45 (place Léopold)Tout public

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 82 44 96

English :

With Handisport Lunéville, VéloLun?, Lunéville 21e Cycle, Vélo Evasion, Vitrimont Passion and VTT Tonic

Return bike ride (mountain bikes, recumbent bikes, etc.) from Lunéville to Baccarat to raise funds

¿ Departure from Rempart parking lot at 8 a.m.; arrival in Baccarat (espace Loisirs, rue Emile Gridel) at 12.30 p.m. (passing through Chanteheux, Croismare, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Buriville, Ogéviller, Réclonville, Hablainville, Gélacourt)

¿ Return to Lunéville in the afternoon: departure from Baccarat at 2pm, then Azerailles, Flin, Chenevières, St-Clément, Betaigne, Moncel; arrival in Lunéville at 5:45pm (place Léopold)

German :

Mit Handisport Lunéville, VéloLun?, Lunéville 21e Cycle, Vélo Evasion, Vitrimont Passion und VTT Tonic

Fahrradtour von Lunéville nach Baccarat und zurück (Mountainbikes, Liegeräder?), um Spenden zu sammeln

¿ Abfahrt vom Parkplatz Rempart um 8 Uhr; Ankunft in Baccarat (Espace Loisirs, rue Emile Gridel) um 12.30 Uhr (Durchfahrt durch Chanteheux, Croismare, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Buriville, Ogéviller, Réclonville, Hablainville, Gélacourt)

¿ Rückkehr nach Lunéville am Nachmittag: Abfahrt in Baccarat um 14 Uhr, dann Azerailles, Flin, Chenevières, St-Clément, Betaigne, Moncel; Ankunft in Lunéville um 17:45 Uhr (Place Léopold)

Italiano :

Con Handisport Lunéville, VéloLun, Lunéville 21e Cycle, Vélo Evasion, Vitrimont Passion e VTT Tonic

Biciclettata di andata e ritorno (mountain bike, reclinabili, ecc.) da Lunéville a Baccarat per raccogliere fondi

partenza dal parcheggio del Rempart alle 8.00; arrivo a Baccarat (espace Loisirs, rue Emile Gridel) alle 12.30 (passando per Chanteheux, Croismare, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Buriville, Ogéviller, Réclonville, Hablainville, Gélacourt)

ritorno a Lunéville nel pomeriggio: partenza da Baccarat alle 14.00, poi Azerailles, Flin, Chenevières, St-Clément, Betaigne, Moncel; arrivo a Lunéville alle 17.45 (Place Léopold)

Espanol :

Con Handisport Lunéville, VéloLun, Lunéville 21e Cycle, Vélo Evasion, Vitrimont Passion y VTT Tonic

Paseo en bicicleta de ida y vuelta (bicicletas de montaña, bicicletas reclinadas, etc.) de Lunéville a Baccarat para recaudar fondos

¿ Salida del aparcamiento de Rempart a las 8 h; llegada a Baccarat (espace Loisirs, rue Emile Gridel) a las 12.30 h (pasando por Chanteheux, Croismare, Marainviller, Thiébauménil, Bénaménil, Buriville, Ogéviller, Réclonville, Hablainville, Gélacourt)

¿ Regreso a Lunéville por la tarde: salida de Baccarat a las 14.00 h, después Azerailles, Flin, Chenevières, St-Clément, Betaigne, Moncel; llegada a Lunéville a las 17.45 h (Place Léopold)

L’événement Téléthon Lunéville a été mis à jour le 2025-11-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS