Téléthon Lussagnet-Lusson
Téléthon Lussagnet-Lusson samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Maison pour tous Lussagnet-Lusson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Présentation et démonstration de Muay Thaï, possibilité d’initiation, boissons et pâtisseries à disposition. .
Maison pour tous Lussagnet-Lusson 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 41 80
English : Téléthon
German : Téléthon
Italiano :
Espanol : Téléthon
L’événement Téléthon Lussagnet-Lusson a été mis à jour le 2025-11-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran