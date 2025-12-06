Téléthon Lussagnet-Lusson

Téléthon

Maison pour tous Lussagnet-Lusson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Présentation et démonstration de Muay Thaï, possibilité d’initiation, boissons et pâtisseries à disposition. .

Maison pour tous Lussagnet-Lusson 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 41 80

