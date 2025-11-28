Téléthon Magny-Vernois
Téléthon Magny-Vernois vendredi 28 novembre 2025.
Téléthon
Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 19:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Téléthon 2025 Magny-Vernois
Marche aux lampions le 28 novembre et marche nordique le 29 novembre.
Buvette, petite restauration et repas dansant le samedi soir.
Un week-end convivial pour soutenir le Téléthon ! .
Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 02 49 49
English : Téléthon
German : Téléthon
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon Magny-Vernois a été mis à jour le 2025-11-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE