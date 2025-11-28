Téléthon Magny-Vernois

Téléthon Magny-Vernois vendredi 28 novembre 2025.

Téléthon

Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 19:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Téléthon 2025 Magny-Vernois
Marche aux lampions le 28 novembre et marche nordique le 29 novembre.
Buvette, petite restauration et repas dansant le samedi soir.
Un week-end convivial pour soutenir le Téléthon !   .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 02 49 49 

