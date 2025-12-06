Téléthon Marche 5km et Repas Salle des fêtes Gaugeac
Téléthon Marche 5km et Repas Salle des fêtes Gaugeac samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Marche 5km et Repas
Salle des fêtes 22 La Bonnetie Gaugeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Participez à une journée conviviale et solidaire à Gaugeac à l’occasion du Téléthon,
Au programme
10h00 Marche de 5 km organisée par le comité des fêtes de Gaugeac départ depuis le parking de la mairie.
12h30 Apéritif et repas à la salle des fêtes de Gaugeac (apportez vos couverts).
Menu
Apéritif Marquisette, amuse-bouche, couscous royal (4 viandes), salade, fromage, farandole de desserts des bénévoles, vin rouge/rosé, café et pousse-café.
Tarif 20 € par personne
Réservation obligatoire avant le 2 décembre au 06 88 96 40 96.
Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés au Téléthon.
Un moment chaleureux, sportif et gourmand à partager en famille ou entre amis, au service d’une belle cause. .
Salle des fêtes 22 La Bonnetie Gaugeac 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 40 96
English : Téléthon Marche 5km et Repas
German : Téléthon Marche 5km et Repas
Italiano :
Espanol : Téléthon Marche 5km et Repas
L’événement Téléthon Marche 5km et Repas Gaugeac a été mis à jour le 2025-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides