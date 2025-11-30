Téléthon Marche de la Vallée du Saison Nabas

Téléthon Marche de la Vallée du Saison

Salle communale Nabas Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’AFM Téléthon, venez participer à une marche. 4 boucles sont proposées de 10, 12, 17 et 19 km. Ravitaillement et restauration possible à l’arrivée sur réservation. .

Salle communale Nabas 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 12 47 29

