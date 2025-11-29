Téléthon- Marché de Noël Chabris
Téléthon- Marché de Noël Chabris samedi 29 novembre 2025.
Téléthon- Marché de Noël
Rue de la République Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Téléthon- Marché de Noël
L’association Minis Modèles 36 organise un marché de Noël dans le cadre du Téléthon avec divers exposants et créations artisanales de 9h à 17h30 à la salle des fêtes de Chabris. Restauration rapide sur place et chocolat chaud. Tout don sera reversé au profit du Téléthon. .
Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32
English :
Telethon- Christmas Market
German :
Telethon- Weihnachtsmarkt
Italiano :
Telethon Mercatino di Natale
Espanol :
Telemaratón- Mercado de Navidad
L’événement Téléthon- Marché de Noël Chabris a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Chabris Pays de Bazelle