Téléthon- Marché de Noël Chabris

L’association Minis Modèles 36 organise un marché de Noël dans le cadre du Téléthon avec divers exposants et créations artisanales de 9h à 17h30 à la salle des fêtes de Chabris. Restauration rapide sur place et chocolat chaud. Tout don sera reversé au profit du Téléthon. .

Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32

English :

Telethon- Christmas Market

German :

Telethon- Weihnachtsmarkt

Italiano :

Telethon Mercatino di Natale

Espanol :

Telemaratón- Mercado de Navidad

