TELETHON Marché de Noël Druelle Balsac
TELETHON Marché de Noël Druelle Balsac samedi 13 décembre 2025.
TELETHON Marché de Noël
Balsac Druelle Balsac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Samedi 13 decembre dès 10h Marché de Noel sur la place de l’Eglise de Balsac.
.
Balsac Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20
English :
Saturday December 13th from 10am: Christmas market on the church square in Balsac.
German :
Samstag, 13. Dezember ab 10 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz von Balsac.
Italiano :
Sabato 13 dicembre dalle ore 10: mercatino di Natale sulla piazza della chiesa di Balsac.
Espanol :
Sábado 13 de diciembre a partir de las 10 h: mercado de Navidad en la plaza de la iglesia de Balsac.
L’événement TELETHON Marché de Noël Druelle Balsac a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)