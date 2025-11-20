TELETHON Marché de Noël Druelle Balsac

TELETHON Marché de Noël

Balsac Druelle Balsac Aveyron

Début : Samedi 2025-12-13
2025-12-13

Samedi 13 decembre dès 10h Marché de Noel sur la place de l’Eglise de Balsac.
Balsac Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20 

English :

Saturday December 13th from 10am: Christmas market on the church square in Balsac.

German :

Samstag, 13. Dezember ab 10 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz von Balsac.

Italiano :

Sabato 13 dicembre dalle ore 10: mercatino di Natale sulla piazza della chiesa di Balsac.

Espanol :

Sábado 13 de diciembre a partir de las 10 h: mercado de Navidad en la plaza de la iglesia de Balsac.

