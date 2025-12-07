Téléthon Marché de Noël Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) Val d’Erdre-Auxence

Téléthon Marché de Noël Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)

Salle de l'Argerie Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Plongez dans l’esprit de Noël au Louroux-Béconnais le dimanche 7 décembre, de 10h à 18h ! Au cœur de l’espace culturel l’Argerie, vivez une journée gratuite, chaleureuse et conviviale, organisée par les associations locales. Une occasion unique de partager des moments magiques en famille, entre amis

Un marché aux mille merveilles

Vous y trouverez des exposants locaux proposant des créations artisanales, des décorations de Noël, des produits gourmands et bien d’autres surprises. C’est l’occasion idéale pour dénicher des cadeaux originaux tout en soutenant les commerçants et artisans du territoire.

De nombreuses animations magiques

Au programme, des activités gratuites pour s’amuser et s’émerveiller.

-Manège enchanté une attraction gratuite qui ravira les enfants.

-Exposition Playmobil® un voyage ludique dans l’univers des célèbres figurines.

-Rencontre avec le Père Noël photos souvenirs gratuites et moments complices pour partager ses rêves de Noël.

-Stand de maquillage une animation qui promet d’être colorée.

-Boîte aux lettres du Père Noël déposez votre lettre et attendez une réponse magique…

-Atelier bricolage créez des décorations en bois avec les bénévoles du Club Nature.

-Jeux de société et jeux en bois pour jouer en famille ou entre amis.

-Contes de Noël (de 15h à 16h) venez écouter quelques histoires contées.

Sans oublier quelques gourmandises…

Tout au long de la journée, vous pourrez aussi déguster des crêpes, du vin chaud et profiter des food-trucks La Fouée Clochette et Past’A présents sur place ! .

+33 2 41 77 41 87

English :

Get into the Christmas spirit at Le Louroux-Béconnais on Sunday, December 7, from 10am to 6pm! In the heart of the Espace Culturel l?Argerie, enjoy a free, warm and friendly day, organized by local associations. A unique opportunity to share magical moments with family and friends

German :

Tauchen Sie am Sonntag, den 7. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in die Weihnachtsstimmung in Le Louroux-Béconnais ein! Im Kulturzentrum L’Argerie können Sie einen kostenlosen, gemütlichen und geselligen Tag erleben, der von den örtlichen Vereinen organisiert wird. Eine einmalige Gelegenheit, magische Momente mit der Familie oder mit Freunden zu teilen

Italiano :

Entrate nello spirito natalizio a Le Louroux-Béconnais domenica 7 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00! Nel cuore del centro culturale di Argerie, godetevi una giornata gratuita, calorosa e amichevole, organizzata dalle associazioni locali. Un’occasione unica per condividere momenti magici con la famiglia e gli amici

Espanol :

Viva el espíritu navideño en Le Louroux-Béconnais el domingo 7 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h En pleno centro cultural de la Argerie, disfrute de una jornada gratuita, cálida y acogedora, organizada por las asociaciones locales. Una ocasión única para compartir momentos mágicos con la familia y los amigos

