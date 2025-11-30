Téléthon Marche des familles Mairie Saint-Germain-d’Esteuil
Mairie 27 Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
La commune de Saint-Germain-d’Esteuil s’associe au Téléthon pour proposer une marche des familles qui partira de la petite salle devant la Mairie. RV à 9h pour l’inscription, et départ à 9h30.
Une pause gourmande sera offerte à l’issue de la marche, suivie du tirage au sort de la tombola. .
Mairie 27 Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 02 07 mairie.st.germain.desteuil@wanadoo.fr
