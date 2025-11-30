Téléthon Marche des familles Mairie Saint-Germain-d’Esteuil

Téléthon Marche des familles

Mairie 27 Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La commune de Saint-Germain-d’Esteuil s’associe au Téléthon pour proposer une marche des familles qui partira de la petite salle devant la Mairie. RV à 9h pour l’inscription, et départ à 9h30.

Une pause gourmande sera offerte à l’issue de la marche, suivie du tirage au sort de la tombola. .

Mairie 27 Rue du Bourg Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 02 07 mairie.st.germain.desteuil@wanadoo.fr

English : Téléthon Marche des familles

Espanol : Téléthon Marche des familles

