Téléthon marche et repas Salle des fêtes Ladevèze-Rivière

Téléthon marche et repas

Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

‍♀️ Solidarité marche et repas pour le Téléthon

Le village de Ladevèze-Rivière se mobilise pour la bonne cause ! La GYM LADEVEZIENNE organise une journée complète d’activités alliant sport et gastronomie, afin de soutenir l’AFM-Téléthon.

Une Marche Solidaire

L’événement débutera par une marche solidaire en début d’après-midi. Le rendez-vous est fixé à 14h (départ à 14h30) de la salle des fêtes. Les participants auront le choix entre deux parcours, de 5,5 km et 10 km, avec un départ simultané.

La solidarité est au cœur de cette initiative la participation de 5€ demandée aux marcheurs sera entièrement reversée à l’AFM-Téléthon. Une belle manière d’allier exercice physique et générosité.

️ Repas de la Gym en Soirée

La convivialité prendra ensuite le relais avec le repas de la Gym organisé à partir de 19h30.

Le menu de cette soirée gourmande

Potage

Poulet au pot et son accompagnement

Salade

Buffet de desserts

Vin et café

Les tarifs sont fixés à 18€ pour les adultes et 8€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Afin de garantir une bonne organisation, les inscriptions pour le repas sont obligatoires.

.

Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière 32230 Gers Occitanie +33 6 15 01 96 72 mairie.ladeveze-riviere@orange.fr

English :

???? Solidarity: walk and meal for the Telethon

The village of Ladevèze-Rivière is mobilizing for a good cause! The GYM LADEVEZIENNE is organizing a full day of activities combining sport and gastronomy, in support of the AFM-Téléthon.

? A Solidarity Walk

The event kicks off with a solidarity walk in the early afternoon. The meeting point is at 2pm (departure at 2:30pm) from the salle des fêtes. Participants can choose between two routes, 5.5 km and 10 km, with a simultaneous start.

Solidarity is at the heart of this initiative: the 5? fee charged to walkers will be entirely donated to the AFM-Téléthon. A great way to combine physical exercise and generosity.

?? Gym en Soirée meal

The conviviality of the evening takes over with the Gym’s meal from 7.30pm.

The menu for this gourmet evening

Soup

Poulet au pot and side dish

Salad

Dessert buffet

Wine and coffee

Prices are 18? for adults and 8? for children under 12.

To ensure smooth organization, registration for the meal is compulsory.

German :

???? Solidarität: Wanderung und Essen für den Telethon

Das Dorf Ladevèze-Rivière mobilisiert sich für einen guten Zweck! Die GYM LADEVEZIENNE organisiert einen ganzen Tag voller Aktivitäten, die Sport und Gastronomie miteinander verbinden, um den AFM-Telethon zu unterstützen.

? Ein solidarischer Marsch

Die Veranstaltung beginnt mit einem Solidaritätsmarsch am frühen Nachmittag. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr (Start um 14:30 Uhr) am Festsaal. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen zwei Strecken, 5,5 km und 10 km, mit gleichzeitigem Start.

Die Solidarität steht im Mittelpunkt dieser Initiative: Der von den Läufern verlangte Beitrag von 5 ? wird vollständig an den AFM-Téléthon gespendet. Eine schöne Art, körperliche Betätigung und Großzügigkeit miteinander zu verbinden.

?? Mahlzeit der Gym en Soirée (Abendgymnastik)

Die Geselligkeit kommt dann mit dem ab 19:30 Uhr stattfindenden Gym-Essen zum Tragen.

Das Menü dieses Feinschmeckerabends:

Suppe

Huhn im Topf mit Beilage

Salat

Dessertbuffet

Wein und Kaffee

Die Preise betragen 18? für Erwachsene und 8? für Kinder unter 12 Jahren.

Um eine gute Organisation zu gewährleisten, sind Anmeldungen für das Essen erforderlich.

Italiano :

???? Solidarietà: passeggiata e pranzo per Telethon

Il villaggio di Ladevèze-Rivière si unisce per una buona causa! Il GYM LADEVEZIENNE organizza un’intera giornata di attività che combina sport e cibo, a sostegno dell’AFM-Téléthon.

? Una passeggiata di solidarietà

L’evento si aprirà con una passeggiata di solidarietà nel primo pomeriggio. La camminata partirà alle 14.30 dal municipio del paese. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, 5,5 km e 10 km, con partenza simultanea.

La solidarietà è al centro di questa iniziativa: il contributo di 5? richiesto ai camminatori sarà interamente devoluto all’AFM-Téléthon. Un ottimo modo per combinare esercizio fisico e generosità.

?? Cena in palestra

La convivialità si rinnova poi con il pasto della palestra a partire dalle 19.30.

Il menu di questa serata gastronomica comprende

Zuppa

Pollo al forno con contorno

Insalata

Buffet di dolci

Vino e caffè

I prezzi sono 18 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini sotto i 12 anni.

Per garantire una buona organizzazione, l’iscrizione al pasto è obbligatoria.

Espanol :

???? Solidaridad: marcha y comida por el Teletón

El pueblo de Ladevèze-Rivière se une por una buena causa El GYM LADEVEZIENNE organiza una jornada completa de actividades deportivas y gastronómicas en apoyo del AFM-Téléthon.

? Marcha solidaria

El evento comenzará con una marcha solidaria a primera hora de la tarde. La marcha partirá a las 14.30 horas del ayuntamiento. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos, 5,5 km y 10 km, con salida simultánea.

La solidaridad está en el centro de esta iniciativa: los 5? de contribución que se piden a los caminantes se donarán íntegramente a la AFM-Téléthon. Una buena manera de combinar ejercicio físico y generosidad.

?? Cena de gimnasio

La convivencia tomará el relevo con la comida del Gym a partir de las 19h30.

El menú de esta velada gastronómica incluye

Sopa

Pollo a la cazuela con guarnición

Ensalada

Buffet de postres

Vino y café

Los precios son 18 euros para adultos y 8 euros para niños menores de 12 años.

Para garantizar una buena organización, es obligatorio inscribirse en la comida.

L’événement Téléthon marche et repas Ladevèze-Rivière a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65