Téléthon: marche et repas salle des fêtes Raucoules

Téléthon: marche et repas

salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Rejoignez-nous pour une animation conviviale et solidaire organisée par le club des jeunes au profit du Téléthon

Départ à 14h depuis la salle des fêtes 2 parcours 8 km ou 14 km

Soirée dansante + repas tartiflette 13€

.

salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join us for a friendly and supportive event organized by the youth club in aid of the Telethon:

Start at 2pm from the village hall 2 routes: 8 km or 14 km

Dance + tartiflette dinner 13?

German :

Begleiten Sie uns auf einer geselligen und solidarischen Veranstaltung, die vom Jugendclub zugunsten des Telethon organisiert wird:

Start um 14 Uhr am Festsaal 2 Strecken: 8 km oder 14 km

Tanzabend + Tartiflette-Essen 13?

Italiano :

Unisciti a noi per un evento amichevole e solidale organizzato dal club giovanile a favore di Telethon:

Partenza alle 14.00 dalla sala del villaggio 2 percorsi: 8 km o 14 km

Serata danzante + cena a base di tartiflette 13?

Espanol :

Únete a nosotros en un evento amistoso y solidario organizado por el club juvenil a beneficio del Teletón:

Salida a las 14h desde el ayuntamiento 2 recorridos: 8 km o 14 km

Baile nocturno + comida de tartiflette 13?

L’événement Téléthon: marche et repas Raucoules a été mis à jour le 2025-10-23 par Haut Pays du Velay Tourisme