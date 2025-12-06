Téléthon: marche et repas salle des fêtes Raucoules
Téléthon: marche et repas salle des fêtes Raucoules samedi 6 décembre 2025.
Téléthon: marche et repas
salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Rejoignez-nous pour une animation conviviale et solidaire organisée par le club des jeunes au profit du Téléthon
Départ à 14h depuis la salle des fêtes 2 parcours 8 km ou 14 km
Soirée dansante + repas tartiflette 13€
salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Join us for a friendly and supportive event organized by the youth club in aid of the Telethon:
Start at 2pm from the village hall 2 routes: 8 km or 14 km
Dance + tartiflette dinner 13?
German :
Begleiten Sie uns auf einer geselligen und solidarischen Veranstaltung, die vom Jugendclub zugunsten des Telethon organisiert wird:
Start um 14 Uhr am Festsaal 2 Strecken: 8 km oder 14 km
Tanzabend + Tartiflette-Essen 13?
Italiano :
Unisciti a noi per un evento amichevole e solidale organizzato dal club giovanile a favore di Telethon:
Partenza alle 14.00 dalla sala del villaggio 2 percorsi: 8 km o 14 km
Serata danzante + cena a base di tartiflette 13?
Espanol :
Únete a nosotros en un evento amistoso y solidario organizado por el club juvenil a beneficio del Teletón:
Salida a las 14h desde el ayuntamiento 2 recorridos: 8 km o 14 km
Baile nocturno + comida de tartiflette 13?
L’événement Téléthon: marche et repas Raucoules a été mis à jour le 2025-10-23 par Haut Pays du Velay Tourisme