Téléthon marche et repas

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025

Marche de 8km départ à 9h30, rendez-vous à 9 heures.

Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025

Randonnée pédestre de 8km rendez-vous à 9 heures à la salle de convivialité.

Repas sur réservation uniquement (apportez vos couverts complets). .

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 59 87 12

English : Téléthon marche et repas

Telethon in St Laurent des Bâtons Saturday, December 6, 2025

8km walk departure at 9:30 a.m., meeting point at 9 a.m.

German : Téléthon marche et repas

Telethon in St Laurent des Bâtons Samstag, 6. Dezember 2025

8 km lange Wanderung Start um 9:30 Uhr, Treffpunkt um 9 Uhr.

Italiano :

Telethon a St Laurent des Bâtons sabato 6 dicembre 2025

Camminata di 8 km partenza alle 9.30, punto d’incontro alle 9.00.

Espanol : Téléthon marche et repas

Telemaratón en St Laurent des Bâtons Sábado 6 de diciembre de 2025

Marcha de 8 km salida a las 9h30, punto de encuentro a las 9h.

L’événement Téléthon marche et repas Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux