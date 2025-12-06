Téléthon marche et repas Val de Louyre et Caudeau
Téléthon marche et repas Val de Louyre et Caudeau samedi 6 décembre 2025.
Téléthon marche et repas
Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025
Marche de 8km départ à 9h30, rendez-vous à 9 heures.
Téléthon à St Laurent des Bâtons samedi 6 décembre 2025
Randonnée pédestre de 8km rendez-vous à 9 heures à la salle de convivialité.
Repas sur réservation uniquement (apportez vos couverts complets). .
Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 59 87 12
English : Téléthon marche et repas
Telethon in St Laurent des Bâtons Saturday, December 6, 2025
8km walk departure at 9:30 a.m., meeting point at 9 a.m.
German : Téléthon marche et repas
Telethon in St Laurent des Bâtons Samstag, 6. Dezember 2025
8 km lange Wanderung Start um 9:30 Uhr, Treffpunkt um 9 Uhr.
Italiano :
Telethon a St Laurent des Bâtons sabato 6 dicembre 2025
Camminata di 8 km partenza alle 9.30, punto d’incontro alle 9.00.
Espanol : Téléthon marche et repas
Telemaratón en St Laurent des Bâtons Sábado 6 de diciembre de 2025
Marcha de 8 km salida a las 9h30, punto de encuentro a las 9h.
