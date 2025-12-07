Téléthon Marche jaune

Place Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La première édition de notre Marche Jaune pour adultes et enfants. Cette année, nous proposons une marche de 3,5 km dans la forêt autour d’Arbonne. Un bonnet jaune sera offert aux 40 premiers inscrits. Un échauffement motivant en musique est prévu avant la marche. À l’arrivée, les marcheurs auront le plaisir d’écouter la chorale d’hommes Arrantzolako Kantariak. La buvette pour l’apero sera installée pour l’arrivée des marcheurs et d’autres qui veulent connaitre le résultat de la fameuse tombola du Téléthon. Le grand lot étant une bague en or rose avec diamants et une tanzanite. .

Place Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 66 40 03

English : Téléthon Marche jaune

L’événement Téléthon Marche jaune Arbonne a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque