Téléthon Marche

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marche de 8 Km Participation minimum 3€

Inscription sur place.

Organisé par le Club Cœur et Santé des Trois Villes Soeurs.

Marche de 8 Km Participation minimum 3€

Inscription sur place.

Organisé par le Club Cœur et Santé des Trois Villes Soeurs. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 86 17 82 12

English :

8 Km walk Minimum participation: 3?

On-site registration.

Organized by Club C?ur et Santé des Trois Villes Soeurs.

German :

Wanderung von 8 km Mindestteilnehmerzahl: 3?

Anmeldung vor Ort.

Organisiert vom Club C?ur et Santé des Trois Villes Soeurs (Club Herz und Gesundheit der drei Schwesterstädte).

Italiano :

Camminata di 8 km Affluenza minima: 3?

Iscrizioni sul posto.

Organizzata dal Club C’ur et Santé des Trois Villes Soeurs.

Espanol :

Caminata de 8 km Participación mínima: 3?

Inscripción in situ.

Organizado por el Club Cœur et Santé des Trois Villes Soeurs.

L’événement Téléthon Marche Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-20 par DESTINATION LE TREPORT MERS