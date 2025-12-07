Téléthon Marche Mers-les-Bains
Téléthon Marche Mers-les-Bains dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon Marche
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marche de 8 Km Participation minimum 3€
Inscription sur place.
Organisé par le Club Cœur et Santé des Trois Villes Soeurs.
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 86 17 82 12
English :
8 Km walk Minimum participation: 3?
On-site registration.
Organized by Club C?ur et Santé des Trois Villes Soeurs.
German :
Wanderung von 8 km Mindestteilnehmerzahl: 3?
Anmeldung vor Ort.
Organisiert vom Club C?ur et Santé des Trois Villes Soeurs (Club Herz und Gesundheit der drei Schwesterstädte).
Italiano :
Camminata di 8 km Affluenza minima: 3?
Iscrizioni sul posto.
Organizzata dal Club C’ur et Santé des Trois Villes Soeurs.
Espanol :
Caminata de 8 km Participación mínima: 3?
Inscripción in situ.
Organizado por el Club Cœur et Santé des Trois Villes Soeurs.
