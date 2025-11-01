Téléthon Marche nocturne contée Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

Téléthon Marche nocturne contée samedi 1 novembre 2025.

Téléthon Marche nocturne contée

Rue du Général de Gaulle Départ de la place du marché (derrière la mairie) Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-01 17:30:00

fin : 2025-11-01 20:00:00

2025-11-01

Marche contée de 6 à 7 km, sur le thème des légendes normandes, par Christian Hodiesne et Marie-Ange Belorgey de la section randonnée de l'Association des Jeunes Villersois. Les déguisements sont les bienvenus. Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.

Marche contée de 6 à 7 km, sur le thème des légendes normandes, par Christian Hodiesne et Marie-Ange Belorgey de la section randonnée de l’Association des Jeunes Villersois.

Accessible à tous.

Les déguisements sont les bienvenus.

Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.

Au retour, une boisson sera offerte.

Urne pour les dons.

Sans réservation. .

+33 6 88 35 72 42

English : Téléthon Marche nocturne contée

Storytelling walk of 6 to 7 km, on the theme of Norman legends, by Christian Hodiesne and Marie-Ange Belorgey from the hiking section of the Association des Jeunes Villersois. Disguises welcome. Bring a torch and good shoes.

German : Téléthon Marche nocturne contée

Märchenwanderung von 6 bis 7 km, zum Thema normannische Legenden, von Christian Hodiesne und Marie-Ange Belorgey von der Wanderabteilung der Association des Jeunes Villersois. Verkleidungen sind willkommen. Bringen Sie eine Lampe und gute Schuhe mit.

Italiano :

Passeggiata narrativa di 6-7 km, sul tema delle leggende normanne, a cura di Christian Hodiesne e Marie-Ange Belorgey della sezione escursionistica dell’Association des Jeunes Villersois. I travestimenti sono benvenuti. Portare una torcia e buone scarpe.

Espanol :

Cuentacuentos de 6 a 7 km, sobre el tema de las leyendas normandas, a cargo de Christian Hodiesne y Marie-Ange Belorgey, de la sección de senderismo de la Association des Jeunes Villersois. Se admiten disfraces. Lleve linterna y buen calzado.

L’événement Téléthon Marche nocturne contée Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-31 par OT SPL Deauville