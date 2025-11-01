Téléthon Marche nocturne contée Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer
Téléthon Marche nocturne contée Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer samedi 1 novembre 2025.
Téléthon Marche nocturne contée
Rue du Général de Gaulle Départ de la place du marché (derrière la mairie) Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 17:30:00
fin : 2025-11-01 20:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Marche contée de 6 à 7 km, sur le thème des légendes normandes, par Christian Hodiesne et Marie-Ange Belorgey de la section randonnée de l’Association des Jeunes Villersois. Les déguisements sont les bienvenus. Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.
Marche contée de 6 à 7 km, sur le thème des légendes normandes, par Christian Hodiesne et Marie-Ange Belorgey de la section randonnée de l’Association des Jeunes Villersois.
Accessible à tous.
Les déguisements sont les bienvenus.
Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.
Au retour, une boisson sera offerte.
Urne pour les dons.
Sans réservation. .
Rue du Général de Gaulle Départ de la place du marché (derrière la mairie) Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 88 35 72 42
English : Téléthon Marche nocturne contée
Storytelling walk of 6 to 7 km, on the theme of Norman legends, by Christian Hodiesne and Marie-Ange Belorgey from the hiking section of the Association des Jeunes Villersois. Disguises welcome. Bring a torch and good shoes.
German : Téléthon Marche nocturne contée
Märchenwanderung von 6 bis 7 km, zum Thema normannische Legenden, von Christian Hodiesne und Marie-Ange Belorgey von der Wanderabteilung der Association des Jeunes Villersois. Verkleidungen sind willkommen. Bringen Sie eine Lampe und gute Schuhe mit.
Italiano :
Passeggiata narrativa di 6-7 km, sul tema delle leggende normanne, a cura di Christian Hodiesne e Marie-Ange Belorgey della sezione escursionistica dell’Association des Jeunes Villersois. I travestimenti sono benvenuti. Portare una torcia e buone scarpe.
Espanol :
Cuentacuentos de 6 a 7 km, sobre el tema de las leyendas normandas, a cargo de Christian Hodiesne y Marie-Ange Belorgey, de la sección de senderismo de la Association des Jeunes Villersois. Se admiten disfraces. Lleve linterna y buen calzado.
L’événement Téléthon Marche nocturne contée Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-31 par OT SPL Deauville