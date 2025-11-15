Téléthon marche nocturne et soupe à l’oignon Salle des Fêtes La Chaise-Dieu
Téléthon marche nocturne et soupe à l’oignon Salle des Fêtes La Chaise-Dieu samedi 15 novembre 2025.
Téléthon marche nocturne et soupe à l’oignon
Salle des Fêtes 4 route de St-Claude La Chaise-Dieu Haute-Loire
Marche nocturne à 17h30 et soupe à l’oignon dès 19h à la salle des fêtes organisées par les sapeurs pompiers de La Chaise-Dieu au profit du Téléthon
Salle des Fêtes 4 route de St-Claude La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 19 77 45
English :
Night walk at 5:30pm and onion soup from 7pm at the Salle des Fêtes, organized by the La Chaise-Dieu fire department in aid of the Telethon
German :
Nachtwanderung um 17:30 Uhr und Zwiebelsuppe ab 19 Uhr im Festsaal, organisiert von der Feuerwehr von La Chaise-Dieu zugunsten des Telethon
Italiano :
Passeggiata notturna alle 17.30 e zuppa di cipolle alle 19.00 presso la Salle des Fêtes, organizzata dai vigili del fuoco di La Chaise-Dieu a favore della Téléthon
Espanol :
Paseo nocturno a las 17.30 h y sopa de cebolla a partir de las 19 h en la Salle des Fêtes, organizado por los bomberos de La Chaise-Dieu a beneficio del Téléthon
