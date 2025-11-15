Téléthon marche nocturne et soupe à l’oignon Salle des Fêtes La Chaise-Dieu

Téléthon marche nocturne et soupe à l’oignon

Salle des Fêtes 4 route de St-Claude La Chaise-Dieu Haute-Loire

2025-11-15

2025-11-15

Marche nocturne à 17h30 et soupe à l’oignon dès 19h à la salle des fêtes organisées par les sapeurs pompiers de La Chaise-Dieu au profit du Téléthon

English :

Night walk at 5:30pm and onion soup from 7pm at the Salle des Fêtes, organized by the La Chaise-Dieu fire department in aid of the Telethon

German :

Nachtwanderung um 17:30 Uhr und Zwiebelsuppe ab 19 Uhr im Festsaal, organisiert von der Feuerwehr von La Chaise-Dieu zugunsten des Telethon

Italiano :

Passeggiata notturna alle 17.30 e zuppa di cipolle alle 19.00 presso la Salle des Fêtes, organizzata dai vigili del fuoco di La Chaise-Dieu a favore della Téléthon

Espanol :

Paseo nocturno a las 17.30 h y sopa de cebolla a partir de las 19 h en la Salle des Fêtes, organizado por los bomberos de La Chaise-Dieu a beneficio del Téléthon

