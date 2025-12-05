Téléthon Marche nocturne & soirée animée Espace Joséphine Baker Étupes

Téléthon Marche nocturne & soirée animée

Espace Joséphine Baker Allée du 19 Mars 1962 Étupes Doubs

Début : 2025-12-05 18:30:00

18 h 30 | Marche Nocturne

Randonnée d’environ 6 km dans les rues et les chemins forestiers d’Étupes proposée par l’AS Etupes Volley-Ball. Un verre de vin chaud sera offert à mi-parcours (prévoir lampe frontale et chaussures de rechange). Sur inscription.

19 h 30 | Soirée musicale & tarte flambée

L’AS Etupes Volley-Ball vous propose de prolonger la fête lors d’une soirée animée avec repas (tarte flambée traditionnelle ou végétarienne + boisson + crêpe). Sur inscription.

À emporter ! N’hésitez pas commander votre tarte flambée (9 €) par téléphone au 06.12.39.54.00.

Coup de cœur! Offrez-vous un turban de bain pour cheveux confectionné par l’association Mag Academy et en vente au cours de cette soirée ! .

