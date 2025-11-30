Téléthon Marche Nordique Bas-en-Basset
Téléthon Marche Nordique Bas-en-Basset dimanche 30 novembre 2025.
Téléthon Marche Nordique
Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Marche nordique au profit du téléthon 14.6 KM
Inscription à partir de 7h45 départ 8h30
Boissons à l’arrivée- prêt de bâtons possible
Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
Nordic walk in aid of the Telethon 14.6 KM
Registration from 7.45am departure 8.30am
Drinks on arrival poles available on loan
German :
Nordic Walking zugunsten des Telethon 14.6 KM
Anmeldung ab 7.45 Uhr Start 8.30 Uhr
Getränke bei der Ankunft- Stockverleih möglich
Italiano :
Nordic Walking a favore di Telethon 14,6 KM
Iscrizioni dalle 7.45 partenza alle 8.30
Bevande all’arrivo bastoncini disponibili in prestito
Espanol :
Marcha nórdica a beneficio del Teletón 14,6 KM
Inscripciones a partir de las 7.45 salida a las 8.30
Bebidas a la llegada bastones disponibles en préstamo
