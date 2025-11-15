Téléthon marche solidaire Audenge

Téléthon marche solidaire

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Comme chaque année, les associations d’Audenge se rassemblent autour d’une même cause le Téléthon.

Objectif collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies rares et faire avancer l’espoir, un geste solidaire à la fois.

Marche solidaire organisée par l’APCA

Départ à 9H, aire de covoiturage en face d’Aldi. Une belle balade de 7 km pour une grande cause chaque pas compte, chaque geste aide la recherche.

Participation libre. .

