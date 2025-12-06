Téléthon Marche, vélo, VTT et course à pied Fouesnant
Téléthon Marche, vélo, VTT et course à pied Fouesnant samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Marche, vélo, VTT et course à pied
Place de la Mairie Fouesnant Finistère
Depuis 1987, le Téléthon mobilise chaque année plus de 5 millions de participants afin de lever des fonds pour la recherche et l’amélioration du quotidien de personnes atteintes de maladies génétiques rares.
Les 6 et 7 décembre 2025
Les associations vous proposent des activités dont les participations seront intégralement reversées à l’AFM-Téléthon.
Vente de crêpes au Carrefour Market de Fouesnant
Les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon.
Samedi 6 décembre Marche vélo VTT 5 € de participation
Rdv à 14h00 à la mairie
– Fouesnant-Rando encadre une marche autour de Fouesnant.
– Le Vélo Club Fouesnantais et le Cyclo Club de Saint-Evarzec proposent un parcours de 40 km autour du canton et un circuit de 20 km pour les enfants de l’école de vélo, ouvert aussi à tous les enfants accompagnés d’un adulte.
– Rod War Glenn VTT propose des circuits VTT de 12 et 18 km
– La Pétanque Fouesnantaise organise un tournoi de pétanque rdv à 14h au boulodrome. (5 € participation)
– Athlétisme, L’ULAC organise à l’espace sportif de Bréhoulou une animation pour les enfants de 9h30 à 11h avec une participation de 5€ de participation.
Pot de l’amitié, vers 16h30 ouvert à tous, à l’étage de l’espace associatif de Kérourgué
Dimanche 7 décembre
Rdv 10h00 à la mairie –5 € de participation
– Course à pied organisée par Sport Nature Aventure.
Suivie d’un pot de l’amitié ouvert à tous, à l’étage de l’espace associatif de Kérourgué
Et aussi
– Une vente de compositions florales de Noël est proposée au magasin U Express les 6 et 7 décembre de 10h à 18h.
Les participations seront intégralement reversées à l’AFM- Théléthon .
Place de la Mairie Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 52 29 24
