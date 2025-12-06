Téléthon Marche, vélo, VTT et course à pied Fouesnant

Téléthon Marche, vélo, VTT et course à pied Fouesnant samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Marche, vélo, VTT et course à pied

Place de la Mairie Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Depuis 1987, le Téléthon mobilise chaque année plus de 5 millions de participants afin de lever des fonds pour la recherche et l’amélioration du quotidien de personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Les 6 et 7 décembre 2025

Les associations vous proposent des activités dont les participations seront intégralement reversées à l’AFM-Téléthon.

Vente de crêpes au Carrefour Market de Fouesnant

Les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon.

Samedi 6 décembre Marche vélo VTT 5 € de participation

Rdv à 14h00 à la mairie

– Fouesnant-Rando encadre une marche autour de Fouesnant.

– Le Vélo Club Fouesnantais et le Cyclo Club de Saint-Evarzec proposent un parcours de 40 km autour du canton et un circuit de 20 km pour les enfants de l’école de vélo, ouvert aussi à tous les enfants accompagnés d’un adulte.

– Rod War Glenn VTT propose des circuits VTT de 12 et 18 km

– La Pétanque Fouesnantaise organise un tournoi de pétanque rdv à 14h au boulodrome. (5 € participation)

– Athlétisme, L’ULAC organise à l’espace sportif de Bréhoulou une animation pour les enfants de 9h30 à 11h avec une participation de 5€ de participation.

Pot de l’amitié, vers 16h30 ouvert à tous, à l’étage de l’espace associatif de Kérourgué

Dimanche 7 décembre

Rdv 10h00 à la mairie –5 € de participation

– Course à pied organisée par Sport Nature Aventure.

Suivie d’un pot de l’amitié ouvert à tous, à l’étage de l’espace associatif de Kérourgué

Et aussi

– Une vente de compositions florales de Noël est proposée au magasin U Express les 6 et 7 décembre de 10h à 18h.

Les participations seront intégralement reversées à l’AFM- Théléthon .

Place de la Mairie Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 52 29 24

