Téléthon Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy samedi 18 octobre 2025.

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

2 randonnées de 6 et 11 km vous sont proposées au profit du Téléthon.

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

2 hikes of 6 and 11 km are on offer in aid of the Telethon.

German :

2 Wanderungen von 6 und 11 km werden Ihnen zu Gunsten des Telethon angeboten.

Italiano :

sono previste 2 passeggiate di 6 e 11 km a favore di Telethon.

Espanol :

se proponen 2 marchas de 6 y 11 km a beneficio del Teletón.

