Téléthon Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
2 randonnées de 6 et 11 km vous sont proposées au profit du Téléthon.
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
2 hikes of 6 and 11 km are on offer in aid of the Telethon.
German :
2 Wanderungen von 6 und 11 km werden Ihnen zu Gunsten des Telethon angeboten.
Italiano :
sono previste 2 passeggiate di 6 e 11 km a favore di Telethon.
Espanol :
se proponen 2 marchas de 6 y 11 km a beneficio del Teletón.
