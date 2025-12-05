Téléthon Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre

Téléthon Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant Centre-ville et autres Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Cette année encore, les bénévoles et associations se mobilisent et vous proposent un programme d’activités riche pour afficher la solidarité monsèvrienne. .

Moncoutant Centre-ville et autres Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44

English : Téléthon Moncoutant-sur-Sèvre

German : Téléthon Moncoutant-sur-Sèvre

Italiano :

Espanol : Téléthon Moncoutant-sur-Sèvre

L’événement Téléthon Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Bocage Bressuirais