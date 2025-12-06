Téléthon Place Henri Lacabanne Monein

Téléthon

Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Garbure (amener ses contenants), vin chaud, café et chocolat.

Marche 8 ou 10 km

Boutique éphémère d’artisanat local Mad’in Aquiu livres, jouets et jeux, bibelots, confections diverses, etc.

Lavothon avec les Pompiers .

Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06

English : Téléthon

L’événement Téléthon Monein a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Coeur de Béarn