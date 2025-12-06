Téléthon Place Henri Lacabanne Monein
Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
Garbure (amener ses contenants), vin chaud, café et chocolat.
Marche 8 ou 10 km
Boutique éphémère d’artisanat local Mad’in Aquiu livres, jouets et jeux, bibelots, confections diverses, etc.
Lavothon avec les Pompiers .
Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06
