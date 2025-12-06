Téléthon Salle des fêtes de Gouze Mont

Téléthon

Salle des fêtes de Gouze 10 route du Bourg Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Run and bike proposé par le section VTT et les trotteurs de la Geoule du Foyer rural. Une boucle de 13 km non chronométrée. Echauffement coaché. Ouvert à tous les niveaux et tous les âges.

10h à 16h Jeux en bois pour les enfants par l’association LSR.

10h à 18h Initiation pelote par le club Mont Pelote autour de la main nue et de la pala et numéro d’art géant proposé par la section peinture peindre un puzzle géant pour la bonne cause, chacun peint une pièce pour un résultat collectif de toute beauté.

12h à 14h30 Grillades et frites à gogo.

14h Marche parcours proposé par la section marche du Foyer rural. Boucle de 5km. Ouvert à tous les niveaux et tous les âges et jeux de carte organisés par l’association Toustem Youens.

18h Apéro offert par le comité des fêtes.

20h Repas et concert Busok par l’association Guit et Guitare. .

Salle des fêtes de Gouze 10 route du Bourg Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 55 81 30

English : Téléthon

German : Téléthon

Italiano :

Espanol : Téléthon

L’événement Téléthon Mont a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Coeur de Béarn