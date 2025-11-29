Téléthon Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde

Téléthon

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-07

2025-11-29 2025-12-05

Le Téléthon de l’estuaire sera présent sur le Marché de Noël le 7 décembre avec des animations dès le vendredi 5 décembre.

Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 francoisemouchel@sfr.fr

English : Telethon

The Estuary Telethon will be present at the Christmas Market on December 7, with events starting on Friday December 5.

German : Telethon

Der Telethon de l’estuaire wird am 7. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein, wobei die Veranstaltungen bereits am Freitag, den 5. Dezember beginnen.

Italiano :

L’Estuary Telethon sarà presente al Mercatino di Natale il 7 dicembre, con eventi che inizieranno venerdì 5 dicembre.

Espanol :

El Estuary Telethon estará presente en el Mercado de Navidad el 7 de diciembre, con actos a partir del viernes 5 de diciembre.

L’événement Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique