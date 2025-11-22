Téléthon muscle ton téléthon Rue des Fauvettes Audenge
samedi 22 novembre 2025.
Téléthon muscle ton téléthon
Rue des Fauvettes Dojo complexe sportif Christiane Ballion Audenge Gironde
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Comme chaque année, les associations d’Audenge se rassemblent autour d’une même cause le Téléthon.
Objectif collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies rares et faire avancer l’espoir, un geste solidaire à la fois.
Organisé par l’AGVP.
De 14H30 à 16H au dojo du complexe sportif Christiane Ballion. 1H30 de gym en musique pour se défouler et agir pour une belle cause.
Participation libre .
Rue des Fauvettes Dojo complexe sportif Christiane Ballion Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
