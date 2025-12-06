Téléthon

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

Le repas de clôture du Téléthon sera animé par Rey Darton, magicien bien connu des Navaillais. Sur inscription avant le 30 novembre au plus tard .

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 82 61

L’événement Téléthon Navailles-Angos a été mis à jour le 2025-12-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran