Téléthon Navailles-Angos
Téléthon Navailles-Angos samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le repas de clôture du Téléthon sera animé par Rey Darton, magicien bien connu des Navaillais. Sur inscription avant le 30 novembre au plus tard .
Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 82 61
