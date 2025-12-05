Téléthon nocturne VTT, trail, gravel, marche et vélo route

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Téléthon nocturne VTT, trail, gravel, marche et vélo route. .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine okbvtt@gmail.com

English : Téléthon nocturne VTT, trail, gravel, marche et vélo route

L’événement Téléthon nocturne VTT, trail, gravel, marche et vélo route Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque