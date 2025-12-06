Téléthon Nousty
Téléthon Nousty samedi 6 décembre 2025.
Parking salle des sports et city stade Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
14h baptême en porche (achat billet sur place ou à la mairie) et viens à la rencontre des sapeurs pompiers du centre de secours de Soumoulou.
15h parcours de la grande roulade avec parcours de trottinettes, draisiennes et autres petites roues.
16h concours de puzzle, 2×100 pièces mélangées avec lots pour les vainqueurs et réalisation d’un puzzle 1000 pièces collaboratif. .
Parking salle des sports et city stade Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69
L’événement Téléthon Nousty a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran