Téléthon Nousty

Téléthon

Téléthon

Parking salle des sports et city stade Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

14h baptême en porche (achat billet sur place ou à la mairie) et viens à la rencontre des sapeurs pompiers du centre de secours de Soumoulou.

15h parcours de la grande roulade avec parcours de trottinettes, draisiennes et autres petites roues.

16h concours de puzzle, 2×100 pièces mélangées avec lots pour les vainqueurs et réalisation d’un puzzle 1000 pièces collaboratif. .

Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

