Téléthon Nousty

Maison pour tous Nousty Pyrénées-Atlantiques

10h marche du Téléthon de 6 km et à 11h15 départ de la boucle de 2 km.

12h apéritif offert animé par Big Band 64 avec tirage de la tombola.

13h repas sur inscription.

15h concours de puzzle et réalisation d’un puzzle de 1000 pièces.

Exposition de voitures anciennes. .

