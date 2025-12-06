Téléthon Jardin Public Oloron-Sainte-Marie

Téléthon

Jardin Public 11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Les Arcs du Haut-Béarn en partenariat avec la ville d’Oloron organisent le Téléthon.

De 10h à 18h animation jeux, déguisements, maquillage, ventes produit animation, jeu de bataille animation, animation sport musique, animation secours, animation escrime, tir à l’arc concours avec remise de prix, fil rouge pendant 6h de tir sur cible avec comptage de points, animation autour de voiture ancienne, animation relaxation relâchement avec plusieurs démonstrations en journée, animation danse. De 15h à 17h relais de marche nordique. De 15h30 à 16h30 démonstration de danse. Food Truck et buvette sur place. .

