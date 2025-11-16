Téléthon One Man Show d’Yves GLEICHSNER Salle des fêtes La Devise
Téléthon One Man Show d’Yves GLEICHSNER Salle des fêtes La Devise dimanche 16 novembre 2025.
Téléthon One Man Show d’Yves GLEICHSNER
Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le Foyer Rural de Vandré présente Yves Gleichner et son One Man Show.
La vie mouvementée d’un simple quidan. Rires et émotions.
Au profit du Téléthon.
Participation payante (8€)
.
Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 83 07 78
English :
Le Foyer Rural de Vandré presents Yves Gleichner and his One Man Show.
The eventful life of a simple quidan. Laughter and emotion.
In aid of the Telethon.
Paying ticket (8?)
German :
Das Foyer Rural von Vandré präsentiert Yves Gleichner und seine One Man Show.
Das bewegte Leben eines einfachen Quidan. Lachen und Emotionen.
Zugunsten des Telethon.
Kostenpflichtige Teilnahme (8?)
Italiano :
Il Foyer Rural de Vandré presenta Yves Gleichner e il suo One Man Show.
La vita movimentata di un semplice quidano. Risate ed emozioni.
A favore di Telethon.
Biglietto a pagamento (8?)
Espanol :
El Foyer Rural de Vandré presenta a Yves Gleichner y su One Man Show.
La agitada vida de un simple quidan. Risas y emociones.
A beneficio del Teletón.
Entrada de pago (8?)
L’événement Téléthon One Man Show d’Yves GLEICHSNER La Devise a été mis à jour le 2025-11-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin