Téléthon One Man Show d’Yves GLEICHSNER Salle des fêtes La Devise

Téléthon One Man Show d’Yves GLEICHSNER

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le Foyer Rural de Vandré présente Yves Gleichner et son One Man Show.

La vie mouvementée d’un simple quidan. Rires et émotions.

Au profit du Téléthon.

Participation payante (8€)

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 83 07 78

English :

Le Foyer Rural de Vandré presents Yves Gleichner and his One Man Show.

The eventful life of a simple quidan. Laughter and emotion.

In aid of the Telethon.

Paying ticket (8?)

German :

Das Foyer Rural von Vandré präsentiert Yves Gleichner und seine One Man Show.

Das bewegte Leben eines einfachen Quidan. Lachen und Emotionen.

Zugunsten des Telethon.

Kostenpflichtige Teilnahme (8?)

Italiano :

Il Foyer Rural de Vandré presenta Yves Gleichner e il suo One Man Show.

La vita movimentata di un semplice quidano. Risate ed emozioni.

A favore di Telethon.

Biglietto a pagamento (8?)

Espanol :

El Foyer Rural de Vandré presenta a Yves Gleichner y su One Man Show.

La agitada vida de un simple quidan. Risas y emociones.

A beneficio del Teletón.

Entrada de pago (8?)

