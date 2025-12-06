Téléthon La Moutète Orthez
Téléthon La Moutète Orthez samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Déjeuner à la fourchette.
10h Danses créoles et indiennes par le Centre socioculturel
11h Danse Country avec les Calamitys de Loubieng
12h Repas Garbure et Axoa
13h30 Concert avec Orann
15h Rock avec le club de Ste Suzanne
De nombreux stands
La Garbure de Castétarbe
Les Tricots de Josette Train
Les Truffes de l’école St Joseph
Cartes postales à partir de photos
Ventes de livres (romans, livres enfants…)
Atelier de couture du Centre socioculturel
Poupées tricotées par l’Ephad de Jeanne d’Albret
Salon de thé et vente de pâtisseries de l’Arrayade
Exposition de véhicules de pompiers. .
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
