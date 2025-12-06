Téléthon La Moutète Orthez

Téléthon

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Déjeuner à la fourchette.

10h Danses créoles et indiennes par le Centre socioculturel

11h Danse Country avec les Calamitys de Loubieng

12h Repas Garbure et Axoa

13h30 Concert avec Orann

15h Rock avec le club de Ste Suzanne

De nombreux stands

La Garbure de Castétarbe

Les Tricots de Josette Train

Les Truffes de l’école St Joseph

Cartes postales à partir de photos

Ventes de livres (romans, livres enfants…)

Atelier de couture du Centre socioculturel

Poupées tricotées par l’Ephad de Jeanne d’Albret

Salon de thé et vente de pâtisseries de l’Arrayade

Exposition de véhicules de pompiers. .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

