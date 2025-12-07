Téléthon Ozenx-Montestrucq

Téléthon

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq

2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

P’tit déj à la fourchette.

8h30 Inscriptions Marche trail VTT accompagné

9h Marche ou trail sur un des deux parcours proposés et VTT accompagné.

9h vente de pâtisseries maison, sucrées et salées .

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 10 30 20

