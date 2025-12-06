Téléthon Parcours marcheurs Coulonges-sur-l’Autize

Téléthon Parcours marcheurs

Salles des fêtes Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Début : 2025-12-06

Parcours marcheurs le 06 Décembre Manifestations itinérantes ouvertes à tous

(Marche accompagnée environ 9km) (Sans inscription)

Départ 10H00 précises salle des fêtes de Coulonges sur L’Autize

Contact Mme RELET 06.70.37.56.77 .

Salles des fêtes Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 56 77

