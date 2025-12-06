TÉLÉTHON Participez à une oeuvre collective ! Théâtre de Chaoué Allonnes

TÉLÉTHON Participez à une oeuvre collective !

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

À l’occasion du Téléthon, partout en France, éclosent des milliers d’événements qui donnent les moyens de mener le combat contre la maladie. Cette année, le Théâtre de Chaoué vous propose de participer à une œuvre collective !

Un grand voile de tissu sera déployé, sur lequel vous pourrez dessiner, agrafer, coudre, coller, scotcher* ! À la fin de la journée, la fresque nous racontera une histoire qui sera le reflet de votre imagination collective. Elle sera ensuite exposée dans le hall du Théâtre de Chaoué.

Ce sera aussi l’occasion pour vous de participer à notre tombola (avec de très très très nombreux lots à gagner) ! Vous pourrez également passer par notre photobooth dans un décor de Théâtre spécialement installé sur le plateau de la Grange et repartir avec la photo de vous en artiste interprète de talent.

Après tout cela, dégustez un agréable vin chaud accompagné d’une délicieuse crêpe.

* Du matériel vous sera fourni mais vous pouvez aussi apporter le vôtre (feutres, peinture, laine, morceaux de tissus, colle, ciseaux…) .

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

For the Telethon, thousands of events are taking place all over France to raise funds for the fight against illness. This year, the Théâtre de Chaoué invites you to take part in a collective work of art!

German :

Anlässlich des Telethon finden in ganz Frankreich Tausende von Veranstaltungen statt, die die Mittel für den Kampf gegen die Krankheit bereitstellen. Dieses Jahr bietet Ihnen das Théâtre de Chaoué die Möglichkeit, an einem Gemeinschaftswerk teilzunehmen!

Italiano :

Migliaia di eventi vengono organizzati in tutta la Francia in occasione di Telethon, dando alle persone i mezzi per combattere la malattia. Quest’anno, il Théâtre de Chaoué vi invita a partecipare a un’opera collettiva!

Espanol :

Con motivo del Telemaratón se organizan miles de actos en toda Francia, que ponen a disposición de los ciudadanos los medios para luchar contra la enfermedad. Este año, el Théâtre de Chaoué le invita a participar en una obra colectiva

